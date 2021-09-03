Сбер оценил ущерб ВВП России от энерготрансформации

Основные риски зеленого перехода для России – падение экспортной выручки, сокращение занятости, проблема моногородов, потенциальная утрата лидерства в мировой энергетике, потеря бюджетных доходов, а также потенциальные проблемы при отсутствии трансформации у энергетических компаний, включая их возможное банкротство, рассказал президент, председатель правления СберБанка Герман Греф на панельной сессии Сбера "Готова ли Россия к глобальной ESG-трансформации?" в рамках ВЭФ-2021.

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"Мир опаздывает, уже начались необратимые процессы. Чтобы их избежать, уже в 2021-2030 годах необходимо сокращение выбросов вдвое", - сказал он.

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По словам Германа Грефа, 64 страны (75% мирового ВВП) объявили о намерении к 2035-2060 году достичь углеродной нейтральности.

"Сегодня никто не спорит на тему о том, приведет ли деятельность по сокращению выбросов к результату. Научные дискуссии закончились, ряд стран заявили, что обложат семь отраслей углеродным налогом к 2026 году", - подчеркнул глава Сбера.

Для России энергетическая трансформация означает падение к 2050 году производства нефти и газового конденсата на 72%, газа – на 52%, энергетического угля – на 90%. Энергетический экспорт может упасть на 179 млрд долларов к 2035 году.

Иные способы переработки позволят уменьшить эти цифры, но необходимо будет внедрить более экологичные производства, пояснил Греф. Последствия для бюджета РФ, согласно расчетам Сбера, также будут весьма существенными: потенциальный ущерб ВВП по сравнению с инерционным сценарием – 7,7% до 2035 года, или 5 трлн рублей.

Потери доходов населения – 14%, к 2070 году – 9%. Влияние на занятость в регионах при жестком сценарии к 2035 году – Красноярский край 15 тыс. человек, ЯНАО 21 тыс. человек, ХМАО 41 тыс. человек. Негативное влияние затронет регионы с высокой долей добычи полезных ископаемых, от ХМАО до Пермского края.

В Сбере полагают, что совершить энергопереход к 2050 нереально, так как технологии пока не готовы. Необходимы огромные госинвестиции в объеме 32 млрд долларов в год. Тем не менее, отметил Греф, энергопереход стал доступнее – доля ВИЭ в новых мощностях в мире составляет 80%.

Кроме того, рынок поверил в ESG – инвестиции в ESG фонды в 2020 году выросли в 2,3 раза.