Сбер поможет Приморью улучшить управление строительными проектами

"Мы с удовольствием делимся с Приморским краем нашим опытом и подходами к реализации строительных проектов, а также нашей инновационной разработкой — АС "Стройка". В результате данного соглашения регион получает в свое распоряжение не только современное программное обеспечение, но и весь наш опыт проектного управления в строительстве.