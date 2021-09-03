Сбер поможет Приморью улучшить управление строительными проектами

На проходящем во Владивостоке Восточном экономическом форуме Сбер и правительство Приморского края заключили соглашение о намерениях развития и цифровизации процессов управления строительными проектами в Приморском крае. Документ подписали заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов и председатель правительства Приморского края Вера Щербина.
Предмет соглашения — внедрение автоматизированной системы "Стройка", а также иных подходов и инструментов по цифровизации строительной отрасли.
"Мы с удовольствием делимся с Приморским краем нашим опытом и подходами к реализации строительных проектов, а также нашей инновационной разработкой — АС "Стройка". В результате данного соглашения регион получает в свое распоряжение не только современное программное обеспечение, но и весь наш опыт проектного управления в строительстве.
По сути, мы создаем площадку для взаимодействия всех участников реализуемых проектов, что поможет региону повысить качество, снизить трудозатраты и усилить контроль в строительной сфере", - сказал заместитель председателя правления СберБанка Станислав Кузнецов.
АС "Стройка" для управления портфелем строительных проектов включает в себя три модуля: отслеживание графиков календарно-сетевого планирования с индикацией проблемных мест, контроль финансовых показателей и единую информационную среду для взаимодействия всех участников процесса.
Система агрегирует в себе ключевые данные по реализуемым проектам и презентует их в виде наглядных дашбордов, помогая своевременно принимать управленческие решения.