Роскомнадзор заблокировал шесть VPN-сервисов

Роскомнадзор принял решение о блокировке в РФ еще шести сервисов VPN, так как обход блокировок создает условия для незаконной деятельности. Об этом со ссылкой на пресс-службу регулятора пишет газета "Известия".

Речь идет о сервисах Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN.

"Использование сервисов обхода блокировок приводит к сохранению доступа к запрещенной информации и ресурсам, создает условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и так далее", - пояснили в Роскомнадзоре.

Уточняется, что решение о блокировке принято в соответствии с правилами централизованного управления сетью связи общего пользования, утвержденных постановлением правительства от 12 февраля 2020 года.

Чтобы ограничения не затронули российские компании, которые используют VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах и не нарушают законодательство, сформированы так называемые белые списки. В случае блокировки сервисов процессы в них не нарушатся, так как оборудование операторов и провайдеров распознает внесенные в такие списки IP-адреса оборудования компаний и не станет препятствовать их соединению с другими сегментами сети.

В ведомстве рассказали о получении сообщений от 64 отраслевых организаций, 27 из которых используют VPN для обеспечения 33 технологических процессов. Для включения в "белые списки" представлено более 109 IP-адресов.