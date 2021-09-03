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"Известия": Роскомнадзор решил заблокировать еще шесть VPN-сервисов в России

ТАССиещё 11
20 минут назад

Роскомнадзор принял решение о блокировке в РФ еще шести сервисов VPN, так как обход блокировок создает условия для незаконной деятельности. Об этом со ссылкой на пресс-службу регулятора пишет газета "Известия".

Роскомнадзор заблокировал шесть VPN-сервисов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Речь идет о сервисах Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN.

"Использование сервисов обхода блокировок приводит к сохранению доступа к запрещенной информации и ресурсам, создает условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и так далее", - пояснили в Роскомнадзоре.

Уточняется, что решение о блокировке принято в соответствии с правилами централизованного управления сетью связи общего пользования, утвержденных постановлением правительства от 12 февраля 2020 года.

База данных 21 млн пользователей VPN попала в сеть

Чтобы ограничения не затронули российские компании, которые используют VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах и не нарушают законодательство, сформированы так называемые белые списки. В случае блокировки сервисов процессы в них не нарушатся, так как оборудование операторов и провайдеров распознает внесенные в такие списки IP-адреса оборудования компаний и не станет препятствовать их соединению с другими сегментами сети.

В ведомстве рассказали о получении сообщений от 64 отраслевых организаций, 27 из которых используют VPN для обеспечения 33 технологических процессов. Для включения в "белые списки" представлено более 109 IP-адресов.

Роскомнадзор 30 июня попросил информировать Центр мониторинга управления сетями связи общего пользования об использовании упомянутых сервисов VPN. Ранее ведомство начало блокировать VPN-сервисы VyprVPN и Opera VPN.

Компании,Роскомнадзор,газета "Известия",
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