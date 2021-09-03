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Сбер и Прииск Соловьевский подписали соглашение о сотрудничестве

Газета.Ru
2 часа назад

В рамках Восточного экономического форума Сбер и АО "Прииск Соловьевский" заключили соглашение о сотрудничестве. Его подписали заместитель председателя правления СберБанка Анатолий Попов и генеральный директор АО "Прииск Соловьевский" Федор Сидоров. "Золотодобывающая промышленность — одно из самых важных направлений экономики на Дальнем Востоке. Мы готовы предоставить нашим коллегам и партнерам из "Прииска Соловьевский" наши лучшие практики как в банковской сфере, так и в сфере трансформации и модернизации бизнес-процессов", - сказал Попов. АО "Прииск Соловьевский" занимается добычей золота дражным и раздельным открытым способом и извлечением металла из рудного месторождения. Предприятие занимает первое место по добыче россыпного золота в Амурской области.

Сбер и Прииск Соловьевский подписали соглашение о сотрудничестве
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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