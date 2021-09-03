Греф рассказал, какие компании намерены стать членами ESG-альянса

ВЭБ.РФ, СУЭК, "Газпром нефть" и издательство "Просвещение" уже выразили желание стать членами ESG-альянса, заявил глава Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции в рамках ВЭФ-2021.
"Мы обсудили тему консорциума [ESG] на встрече с Александром Валерьевичем Дюковым, Игорем Ивановичем Шуваловым, также компания СУЭК выразила готовность выступить в качестве основателя этого консорциума. Наша компания "Просвещение" < > тоже готова взять на себя обязательства", - пояснил он.
Греф сообщил, что проблема фальсификации ESG-отчетности существует и это будет одним из ключевых моментов повестки создаваемого ESG-альянса.