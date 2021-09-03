Греф рассказал, какие компании намерены стать членами ESG-альянса

"Мы обсудили тему консорциума [ESG] на встрече с Александром Валерьевичем Дюковым, Игорем Ивановичем Шуваловым, также компания СУЭК выразила готовность выступить в качестве основателя этого консорциума. Наша компания "Просвещение" < > тоже готова взять на себя обязательства", - пояснил он.