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Греф рассказал, какие компании намерены стать членами ESG-альянса

ТАСС
2 часа назад

ВЭБ.РФ, СУЭК, "Газпром нефть" и издательство "Просвещение" уже выразили желание стать членами ESG-альянса, заявил глава Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции в рамках ВЭФ-2021.

Греф рассказал, какие компании намерены стать членами ESG-альянса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы обсудили тему консорциума [ESG] на встрече с Александром Валерьевичем Дюковым, Игорем Ивановичем Шуваловым, также компания СУЭК выразила готовность выступить в качестве основателя этого консорциума. Наша компания "Просвещение" < > тоже готова взять на себя обязательства", - пояснил он.

Греф сообщил, что проблема фальсификации ESG-отчетности существует и это будет одним из ключевых моментов повестки создаваемого ESG-альянса.

Компании,ВЭФ-2021,Александр Дюков,Герман Греф,Игорь Шувалов,Газпромнефть,СУЭК,Сбербанк России,
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