Планы «Газпрома» сочли угрозой для Европы

Планы "Газпрома" по наращиванию запасов газа в подземных хранилищах России представляют угрозу для европейских потребителей. Об этом заявили эксперты, опрошенные агентством Bloomberg.

Фото: Алексей Даничев/РИА «Новости» Алексей Даничев/РИА «Новости»

По мнению собеседников агентства, в отопительный сезон "Газпрому" для успешной работы необходимо закачать в хранилища порядка 80% от того объема топлива, который получает Западная Европа, считающаяся традиционным рынком сбыта для российской компании.

При этом у "Газпрома" есть примерно два месяца на то, чтобы заполнить свои хранилища. Аналитики убеждены, что в ближайшее время компания может полностью пересмотреть свои приоритеты и отказаться экспортировать газ в Европу.

Эксперты добавили, что не сомневаются в том, что в конечном счете рекордные показатели будут достигнуты, однако в сложившейся ситуации цены на газ взлетят, "хотя отопительный сезон в Европе еще не начался".