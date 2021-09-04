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Bloomberg: планы "Газпрома" по заполнению газом хранилищ станут угрозой для Европы

Газета.Ruиещё 4
20 минут назад

Планы "Газпрома" по наращиванию запасов газа в подземных хранилищах России представляют угрозу для европейских потребителей. Об этом заявили эксперты, опрошенные агентством Bloomberg.

Планы «Газпрома» сочли угрозой для Европы
Фото: Алексей Даничев/РИА «Новости»Алексей Даничев/РИА «Новости»

По мнению собеседников агентства, в отопительный сезон "Газпрому" для успешной работы необходимо закачать в хранилища порядка 80% от того объема топлива, который получает Западная Европа, считающаяся традиционным рынком сбыта для российской компании.

При этом у "Газпрома" есть примерно два месяца на то, чтобы заполнить свои хранилища. Аналитики убеждены, что в ближайшее время компания может полностью пересмотреть свои приоритеты и отказаться экспортировать газ в Европу.

Эксперты добавили, что не сомневаются в том, что в конечном счете рекордные показатели будут достигнуты, однако в сложившейся ситуации цены на газ взлетят, "хотя отопительный сезон в Европе еще не начался".

Ранее стало известно, что "Газпром" сократил закачку газа в подземные европейские хранилища с 31 июля.

Компании,Газпром,Bloomberg,
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