Газопроводу «Северный поток — 2» не разрешат работать, считает глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко. Его слова передает РИА «Новости» со ссылкой на эфир телеканала «Украина 24».

Витренко уточнил, что технически проект будет достроен в ближайшие недели. Однако ему не разрешат работать в коммерческом режиме, пока его не сертифицирует немецкий регулятор, и это не подтвердит Еврокомиссия.

Для сертификации оператор газопровода должен «доказать полное соответствие европейскому праву», что невозможно, отметил глава «Нафтогаза».

Он также добавил, что в ближайшее время должны пройти встречи на уровне европейских компаний, где будет обсуждаться вопрос бронирования мощности для транзита газа через Украину.