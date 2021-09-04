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Глава «Нафтогаза» заявил, что «Северный поток — 2» не будет запущен

Ювелина Бернст
43 минуты назад

Газопроводу «Северный поток — 2» не разрешат работать, считает глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко. Его слова передает РИА «Новости» со ссылкой на эфир телеканала «Украина 24».

Витренко уточнил, что технически проект будет достроен в ближайшие недели. Однако ему не разрешат работать в коммерческом режиме, пока его не сертифицирует немецкий регулятор, и это не подтвердит Еврокомиссия.

Для сертификации оператор газопровода должен «доказать полное соответствие европейскому праву», что невозможно, отметил глава «Нафтогаза».

Он также добавил, что в ближайшее время должны пройти встречи на уровне европейских компаний, где будет обсуждаться вопрос бронирования мощности для транзита газа через Украину.

Песков: "Северный поток" близок к завершению

Газопровод «Северный поток — 2» мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год протянут из России в Германию, он почти достроен.

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