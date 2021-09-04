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Россиян заподозрили в подкупе президента Гватемалы

Ювелина Бернст
12 минут назад

Генеральная прокуратура Гватемалы начала расследование о предполагаемой взятке россиянами президенту страны Алехандро Джамматтеи, сообщает Reuters со ссылкой на представителя генерального прокурора Хуана Луиса Панталеона.

Россиян заподозрили в подкупе президента Гватемалы
Фото: ReutersReuters

Обвинения высказал публично Хуан Франсиско Сандоваль, находясь на посту главы антикоррупционной прокуратуры.

По сведениям Сандоваля, четыре российских бизнесмена, занимающихся добычей полезных ископаемых в Гватемале, в апреле отправили взятку Джамматтеи, пытаясь построить док в одном из главных портов страны, в карибском порту Санто-Томас-де-Кастилья.

Президент отрицает причастность к коррупции. Связанная с вышеуказанными россиянами горнодобывающая компания из Гватемалы также отрицает получение какой-либо взятки.

После заявления и попытки расследовать дело, Сандоваля отстранили от должности. Он бежал в США, опасаясь за свою безопасность. В прокуратуре Гватемалы сообщили об ордере на его арест, передает Associated Press.

Компании,Reuters,Associated Press,
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