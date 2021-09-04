Россиян заподозрили в подкупе президента Гватемалы

Генеральная прокуратура Гватемалы начала расследование о предполагаемой взятке россиянами президенту страны Алехандро Джамматтеи, сообщает Reuters со ссылкой на представителя генерального прокурора Хуана Луиса Панталеона.
Обвинения высказал публично Хуан Франсиско Сандоваль, находясь на посту главы антикоррупционной прокуратуры.
По сведениям Сандоваля, четыре российских бизнесмена, занимающихся добычей полезных ископаемых в Гватемале, в апреле отправили взятку Джамматтеи, пытаясь построить док в одном из главных портов страны, в карибском порту Санто-Томас-де-Кастилья.
Президент отрицает причастность к коррупции. Связанная с вышеуказанными россиянами горнодобывающая компания из Гватемалы также отрицает получение какой-либо взятки.
После заявления и попытки расследовать дело, Сандоваля отстранили от должности. Он бежал в США, опасаясь за свою безопасность. В прокуратуре Гватемалы сообщили об ордере на его арест, передает Associated Press.