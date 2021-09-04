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Twitter, Telegram и Facebook грозят новые многомиллионные штрафы в России

Газета.Ruиещё 11
1 час назад

Мировой суд Москвы рассмотрит очередные протоколы в отношении Twitter, Telegram и Facebook об административных нарушениях, связанных с отказом удалить запрещенный на территории РФ контент. Об этом сообщает «Интерфакс».

Telegram грозят новые миллионные штрафы в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«С середины августа в суд поступили пять новых протоколов в отношении Facebook, а также по два протокола в отношении Twitter и Telegram. Судебные заседания по ним пройдут 14 сентября», — рассказали в инстанции.

Компании обвиняются в правонарушениях, предусмотренных ч.2 и по ч.4 ст. 13.41 КоАП РФ.

Так, Twitter и Telegram грозят штрафы до 12 млн рублей, а Facebook — до 28 млн рублей.

Google получила первый штраф за отказ локализовать данные россиян

В конце июня сообщалось, что мировой суд Москвы получил 10 новых протоколов в отношении компаний Twitter, Telegram, Facebook и Google в связи с тем, что социальные сети не удалили запрещенный в России контент. Тогда Telegram грозил штраф до 16 млн рублей, Google — до 12 млн рублей, Twitter и Facebook — до 8 млн рублей каждой.

Компании,Google,
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