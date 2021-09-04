Telegram грозят новые миллионные штрафы в России

Мировой суд Москвы рассмотрит очередные протоколы в отношении Twitter, Telegram и Facebook об административных нарушениях, связанных с отказом удалить запрещенный на территории РФ контент. Об этом сообщает «Интерфакс».

«С середины августа в суд поступили пять новых протоколов в отношении Facebook, а также по два протокола в отношении Twitter и Telegram. Судебные заседания по ним пройдут 14 сентября», — рассказали в инстанции.

Компании обвиняются в правонарушениях, предусмотренных ч.2 и по ч.4 ст. 13.41 КоАП РФ.

Так, Twitter и Telegram грозят штрафы до 12 млн рублей, а Facebook — до 28 млн рублей.