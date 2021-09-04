Тревожный сигнал для Европы: Bloomberg узнал о проблемах с поставками газа из России в ЕС

Европа может не успеть восполнить запасы газа перед зимним сезоном, так как «Газпрому» необходимо обеспечить рекордным объемом газа Россию, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.

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Министр энергетики РФ Николай Шульгинов поручил «Газпрому» к началу зимнего сезона пополнить внутренние запасы до 72,6 миллиарда кубометров. Для этого компания должна ежедневно пополнять резервы на 280 миллионов кубометров, что составляет примерно 80% от ежедневных поставок газа в Западную Европу.

У российской газовой компании есть два месяца, чтобы довести свои истощенные запасы до планируемого рекордного уровня, отмечает издание. При этом запасы газа в Европе сейчас находятся на самом низком уровне более чем за 10 лет из-за суровой прошедшей зимы.

Газовый аналитик Томас Мажец-Мансер предостерегает, что «Газпром» должен отдать приоритет внутренним поставкам перед европейскими с учетом роста цен. А это является тревожным сигналом для Европы. В то же время эксперт полагает, что «Газпром» достигнет своей цели.