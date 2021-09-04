Тревожный сигнал для Европы: Bloomberg узнал о проблемах с поставками газа из России в ЕС

Европа может не успеть восполнить запасы газа перед зимним сезоном, так как «Газпрому» необходимо обеспечить рекордным объемом газа Россию, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.
Министр энергетики РФ Николай Шульгинов поручил «Газпрому» к началу зимнего сезона пополнить внутренние запасы до 72,6 миллиарда кубометров. Для этого компания должна ежедневно пополнять резервы на 280 миллионов кубометров, что составляет примерно 80% от ежедневных поставок газа в Западную Европу.
У российской газовой компании есть два месяца, чтобы довести свои истощенные запасы до планируемого рекордного уровня, отмечает издание. При этом запасы газа в Европе сейчас находятся на самом низком уровне более чем за 10 лет из-за суровой прошедшей зимы.
Газовый аналитик Томас Мажец-Мансер предостерегает, что «Газпром» должен отдать приоритет внутренним поставкам перед европейскими с учетом роста цен. А это является тревожным сигналом для Европы. В то же время эксперт полагает, что «Газпром» достигнет своей цели.
В августе цены на газ в Европе впервые в истории поднялись выше 600 долларов за 1000 кубических метров.