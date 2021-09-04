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В России пригрозили Telegram, Facebook и Twitter крупным штрафом

Майк Габриелян
1 час назад

Российский суд может оштрафовать компании Telegram, Facebook и Twitter на 72 млн рублей за отказ удалить призывы к запрещенным массовым акциям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на 422-й мировой судебный участок Таганского района.

В России пригрозили Telegram, Facebook и Twitter крупным штрафом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С учетом всех протоколов, поступивших в суд, Facebook грозит штраф в 40 млн рублей, Twitter - 16 млн, Telegram - также 16 млн рублей», - сказали в суде.

Все заседания назначены на 14 сентября.

Источник ТАСС, знакомый с материалами дела, отметил, что IT-компании отказались удалить призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях протеста в России.

С февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении соцсетей и мессенджеров, которые не удалили призывы к несанкционированным акциям.

В прошлом году американский суд назначил Facebook штраф в 5 млрд долларов за передачу личных данных.

В России в 2021 году компания Facebook в совокупности была оштрафована на 49 млн рублей – около 700 тысяч долларов.

Компании,Роскомнадзор,ИТАР-ТАСС,
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