В России пригрозили Telegram, Facebook и Twitter крупным штрафом

Российский суд может оштрафовать компании Telegram, Facebook и Twitter на 72 млн рублей за отказ удалить призывы к запрещенным массовым акциям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на 422-й мировой судебный участок Таганского района.
«С учетом всех протоколов, поступивших в суд, Facebook грозит штраф в 40 млн рублей, Twitter - 16 млн, Telegram - также 16 млн рублей», - сказали в суде.
Все заседания назначены на 14 сентября.
Источник ТАСС, знакомый с материалами дела, отметил, что IT-компании отказались удалить призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях протеста в России.
С февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении соцсетей и мессенджеров, которые не удалили призывы к несанкционированным акциям.
В прошлом году американский суд назначил Facebook штраф в 5 млрд долларов за передачу личных данных.
В России в 2021 году компания Facebook в совокупности была оштрафована на 49 млн рублей – около 700 тысяч долларов.