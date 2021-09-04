В России пригрозили Telegram, Facebook и Twitter крупным штрафом

Российский суд может оштрафовать компании Telegram, Facebook и Twitter на 72 млн рублей за отказ удалить призывы к запрещенным массовым акциям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на 422-й мировой судебный участок Таганского района.

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«С учетом всех протоколов, поступивших в суд, Facebook грозит штраф в 40 млн рублей, Twitter - 16 млн, Telegram - также 16 млн рублей», - сказали в суде.

Все заседания назначены на 14 сентября.

Источник ТАСС, знакомый с материалами дела, отметил, что IT-компании отказались удалить призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях протеста в России.

С февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении соцсетей и мессенджеров, которые не удалили призывы к несанкционированным акциям.

В прошлом году американский суд назначил Facebook штраф в 5 млрд долларов за передачу личных данных.