Бизнесмен из Грузии решил запатентовать бренд «Российское шампанское»

Права на бренд игристых вин «Российское шампанское» намерен получить бизнесмен-винодел Мамука Энделадзе. Об том сообщает Telegram-канал Mash.

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Название вина «Российское шампанское» заинтересовало бизнесмена-винодела Мамуку Энделадзе. Он обратился в «Роспатент» с заявкой на регистрацию этого товарного знака.

Об Энделадзе известно не много. Он владеет компанией «Винный стиль» с юга России, а также контролирует предприятие ООО «Минераловодский винзавод» вместе с компаньонами Артуром Мидовым и Александром Соловцовым.