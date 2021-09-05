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Бизнесмен из Грузии подал на патент бренда «Российское шампанское»

Елена Прошина
1 час назад

Права на бренд игристых вин «Российское шампанское» намерен получить бизнесмен-винодел Мамука Энделадзе. Об том сообщает Telegram-канал Mash.

Бизнесмен из Грузии решил запатентовать бренд «Российское шампанское»
Фото: ТАССТАСС

Название вина «Российское шампанское» заинтересовало бизнесмена-винодела Мамуку Энделадзе. Он обратился в «Роспатент» с заявкой на регистрацию этого товарного знака.

Об Энделадзе известно не много. Он владеет компанией «Винный стиль» с юга России, а также контролирует предприятие ООО «Минераловодский винзавод» вместе с компаньонами Артуром Мидовым и Александром Соловцовым.

Мамука Энделадзе является владельцем порядка 25 «винных» торговых марок, таких как: «Лепестки сакуры», «Южный бархат», «Винный стиль» и другие.

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Компании,Роспатент,
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