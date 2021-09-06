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Строительство «Северного потока — 2» завершится в ближайшие дни

News.ruиещё 2
1 час назад

Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершится уже в ближайшие дни, сообщил экс-глава австрийской нефтяной компании OMV Райнер Зеле ТАСС. Он отметил, что ввод в эксплуатацию газопровода не исключает продолжения транзита по территории Украины.

Строительство «Севпотока — 2» завершится в ближайшие дни
Фото: ReutersReuters

Маттиас Варниг (исполнительный директор Nord Stream 2 AG) сказал однозначно, что работы по прокладке на этой неделе будут закончены, — сказал Зеле за несколько дней до ухода с поста.

Он уверен, что первые поставки газа по трубе начнутся уже в этом году. Также он рассказал, что OMV уже начала получать первые выплаты за участие в проекте. Компания предоставила в качестве средств финансирования 729 млн евро, выплаты уже начались.

По поводу Украины Зеле заметил, что с точки зрения логистики не имеет смысла все объёмы газа перекачивать только по «Северному потоку — 2», отказавшись от украинской ветки. Но решение по объёмам на каждом из маршрутов принимает только «Газпром».

Стоимость топлива уже достигла рекордных сезонных максимумов на большинстве основных рынков и, вероятно, будет расти и дальше, а это может помешать восстановлению мировой экономики после пандемии COVID-19. Американское агентство Bloomberg частично винит в этом Россию.
Компании,Экономика,Райнер Зеле,Маттиас Варниг,Газпром,Bloomberg,ИТАР-ТАСС,
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