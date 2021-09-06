Специалисты трубоукладочной баржи «Фортуна» завершили сварку последней трубы газопровода «Северный поток – 2» в Балтийском море, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-оператора проекта Nord Stream 2 AG.

«6 сентября специалисты трубоукладочной баржи "Фортуна" осуществили сварку последней трубы второй нитки газопровода "Северный поток 2", после чего труба под номером 200 858 будет погружена на дно Балтийского моря в германских водах», - говорится в сообщении.

Специалистам предстоит осуществить стыковку германской и датской секций газопровода. После этого состоятся пусконаладочные работы по второй нитке.

Введения трубопровода в эксплуатацию ожидается до конца 2021 года.

Ранее в понедельник, 6 сентября, министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал запуск «Северного потока – 2» в эксплуатацию в ближайшее время.

«Он достроен будет через несколько дней, работать начнет», - цитирует Лаврова «Интерфакс».