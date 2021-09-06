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"Русал" эвакуирует сотрудников из Гвинеи в случае эскалации нестабильности в стране

ТАССиещё 1
17 минут назад

"Русал" готов к эвакуации своего российского персонала из Гвинеи в случае дальнейшей эскалации политической нестабильности в стране, сообщила компания.

"В случае дальнейшей эскалации политической нестабильности компания готова к эвакуации российского персонала из республики. В настоящее время "Русал" работает в тесном контакте с посольством России в Гвинее", - сообщила компания.

"В связи с событиями, происходящими в Гвинейской Республике, "Русал" сообщает, что в настоящее время компания сфокусирована на обеспечении безопасности своих сотрудников, поддержании безопасности и непрерывности производственных процессов", - сказано в сообщении.

В Гвинее "Русал" владеет Компанией бокситов Киндии (КБК), а также боксито-глиноземным комплексом Friguia. Кроме того, компания реализует проект по разработке крупнейшего в мире месторождения бокситов Диан-Диан в регионе Боке.

Ранее лидер мятежников в Гвинее полковник Мамади Думбуя заверил иностранных инвесторов и партнеров, что новые власти страны выполнят свои обязательства, и призвал горнодобывающие компании продолжать свою деятельность.

Акции российской компании подорожали после переворота в Гвинее

5 сентября Думбуя, командующий элитным подразделением спецназа Гвинеи, объявил о задержании возглавляющего страну с 2010 года 83-летнего президента Альфы Конде. Мятежники сформировали Национальный комитет по сплочению и развитию, распустили правительство, назначили военных губернаторов, ввели комендантский час. Ключевые страны мира, включая Россию, осудили неконституционные действия военных, призвав освободить Конде и урегулировать ситуацию путем переговоров.

Компании,Видео,Русал,
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