"Русал" готов к эвакуации своего российского персонала из Гвинеи в случае дальнейшей эскалации политической нестабильности в стране, сообщила компания.

"В случае дальнейшей эскалации политической нестабильности компания готова к эвакуации российского персонала из республики. В настоящее время "Русал" работает в тесном контакте с посольством России в Гвинее", - сообщила компания.

"В связи с событиями, происходящими в Гвинейской Республике, "Русал" сообщает, что в настоящее время компания сфокусирована на обеспечении безопасности своих сотрудников, поддержании безопасности и непрерывности производственных процессов", - сказано в сообщении.

В Гвинее "Русал" владеет Компанией бокситов Киндии (КБК), а также боксито-глиноземным комплексом Friguia. Кроме того, компания реализует проект по разработке крупнейшего в мире месторождения бокситов Диан-Диан в регионе Боке.

Ранее лидер мятежников в Гвинее полковник Мамади Думбуя заверил иностранных инвесторов и партнеров, что новые власти страны выполнят свои обязательства, и призвал горнодобывающие компании продолжать свою деятельность.