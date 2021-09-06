«Русал» может потерять до трети производства алюминия из-за событий в Гвинее

«Риски сокращения потока сырья для производства алюминия реальные как никогда. «Русал» потенциально может потерять одну треть производства алюминия и компенсировать эти потери фактически неоткуда. Новых месторождений бокситов в стране [в России — прим. «Газеты.Ru»] нет. Если рассматривать возможности использования других источников сырья для производства глинозема, то себестоимость будет намного выше, чем при использовании импортного боксита», — указано в сообщении.