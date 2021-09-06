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СМИ: Безос инвестировал в стартап по продлению жизни

Газета.Ru
16 минут назад

Американский технологический предприниматель Джефф Безос и российско-израильский венчурный капиталист Юрий Мильнер инвестировали средства в стартап Altos Labs, разрабатывающий технологии по продлению жизни. Об этом сообщили в The Telegraph со ссылкой на MIT Tech Review.

Безос инвестировал в стартап по продлению жизни
Фото: ReutersReuters

По информации издания, стартап, базирующийся в Кембриджском университете, будет платить своим сотрудникам около $1 млн в год и уже собрал более $270 млн, что свидетельствует об активной заинтересованности инвесторов в проекте.

Altos Labs, который в будущем разместит свои исследовательские центры также в Сан-Франциско и Токио, будет проводить теоретические исследования и проводить опыты на животных по обращению клеточного старения вспять.

Согласно данным стартапа, исполнительным директором компании стал Ричард Клауснер, бывший руководитель Национального онкологического центра в США. Также в число сотрудников вошли доктор Хуан Карлос Изписуа Бельмонте, предсказавший увеличение продолжительности жизни на 50 лет и профессор Синъя Яманака, получивший Нобелевскую премию за свои исследования стволовых клеток.

Ранее сообщалось, что израильские ученые выяснили, что кислородная терапия помогает омолодить организм.

Компании,Джефф Безос,Юрий Мильнер,Хуан Карлос,Daily Telegraph,
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