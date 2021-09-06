Большое испытание для Европы: в Киеве обвинили "Газпром" в саботаже

Хотя цены на газ в Европе бьют рекорды, Газпром не забронировал на сентябрь дополнительные мощности, сообщил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон на фоне новостей о скором завершении строительства «Северного потока – 2».

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Макогон сообщил, что Газпром не забронировал «мощности в 15 млн кубометров газа в сутки», несмотря на «максимальную цену на газ в ЕС и недостаточные запасы газа в европейских ПХГ». В результате ожидается сокращение транзита газа в ЕС через Украину с 124 млн до 109 млн кубометров в сутки, передает РИА «Новости».

Глава оператора ГТС сообщил, что его компания постоянно предлагает дополнительные мощности в объеме 63,7 млн кубометров в сутки. Газпром интереса к увеличении поставок не выразил. По мнению Макогона, российская сторона «грубо намекает», что увеличение поставок возможно только по «Северному потоку – 2». Макогон сказал, что «последующие месяцы станут большим испытанием для Европы относительно готовности противостоять давлению» Москвы и «защищать принципы европейской солидарности».