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40% работников «АвтоВАЗа» оказались в вынужденном отпуске из-за проблем с поставками компонентов

Секрет Фирмыиещё 1
1 час назад

Около 15 000 работников «АвтоВАЗа» (примерно 40%) находятся в режиме простоя с выплатой двух третей заработной платы. Автоконцерну пришлось пересмотреть свой производственный план из-за дефицита поставок электронных компонентов. Ранее компания планировала расширить производство, для этого с сентября производитель собирался переходить на шестидневку и девятичасовой рабочий день.

40% работников «АвтоВАЗа» отправили в отпуск
Фото: ТАССТАСС

Об этом рассказал вице-президент «АвтоВАЗа» по персоналу и социальной политике Дмитрий Михаленко. Он уточнил, что компания перенесла корпоративный отпуск с конца декабря на 25–27 августа, все сотрудники уже получили отпускные.

Также в августе работникам выплатили премию по итогам первого полугодия в размере 8000 рублей. Михаленко добавил, что каждый сотрудник, сделавший прививку от коронавируса, получает дополнительно 3000 рублей.

Вице-президент отметил, что для минимизации простоя работников компания увеличила производство запасных частей и организовала дополнительное обучение персонала.

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С сентября автоконцерн планировал увеличить объёмы производства, летом в компанию приняли 948 новых сотрудников. «АвтоВАЗ» хотел увеличить рабочий день до 9 часов и сделать субботу рабочей.

«К сожалению, из-за дефицита поставок электронных компонентов мы были вынуждены пересмотреть наш план производства», — заявил Михаленко.

В июне сообщалось, что с начала года продажи автомобилей Lada выросли в мире на 41,1%, в России — на 51%. Чистая прибыль компании составила 67 млн против убытка почти на 200 млн годом ранее. Это лучший результат «АвтоВАЗа» за последние 10 лет.
Компании,Дмитрий Михаленко,Автоваз,
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