«Аэрофлот» отстранил пилотов за отказ привиться от COVID

Шесть пилотов «Аэрофлота» отстранили от работы из-за отказа вакцинироваться от COVID. Об этом рассказал представитель авиакомпании Михаил Демин.
По его слова, шесть пилотов авиакомпании «Аэрофлот» в разное время отстранили от работы и отправили в отпуск без сохранения зарплаты, так как они отказались сделать прививку от коронавируса, передает РБК. Демин отметил, что всего в «Аэрофлоте» работают 2,3 тысячи пилотов.
Ранее об отстранении пилотов сообщил Шереметьевский профсоюз летного состава. Президент профсоюза Игорь Дельдюжов направил письмо генеральному директору «Аэрофлота» Михаилу Полубояринову, в котором напомнил, что в авиакомпании привито около 84% сотрудников при необходимых 60%, передает NEWS.RU. Он также отметил, что такой ситуации нет ни в одной другой российской авиакомпании. По его словам, подобные меры вызывают излишнюю социальную напряженность и подталкивают работников к увольнению.