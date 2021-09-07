«Аэрофлот» отстранил пилотов за отказ привиться от COVID

Шесть пилотов «Аэрофлота» отстранили от работы из-за отказа вакцинироваться от COVID. Об этом рассказал представитель авиакомпании Михаил Демин.

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По его слова, шесть пилотов авиакомпании «Аэрофлот» в разное время отстранили от работы и отправили в отпуск без сохранения зарплаты, так как они отказались сделать прививку от коронавируса, передает РБК. Демин отметил, что всего в «Аэрофлоте» работают 2,3 тысячи пилотов.