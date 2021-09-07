Банки закрыли 1,5 тысячи офисов в России

Это на 5%, или на 1,5 тысячи, меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего сократилось количество подразделений, которые были созданы для защиты интересов банков и не вели никаких операций. Их число снизилось на 31,6%. Число филиалов и операционных касс за это же время стало меньше на 15%, головных офисов — на 10%.