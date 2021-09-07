Уоррен Баффетт разбогател на $2 млрд благодаря акциям конкурента Tesla из Китая

Компания Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway в 2021 году заработала $2 млрд на инвестициях в китайскую компанию по производству электромобилей и гибридных автомобилей BYD. Холдинг владеет 8% ценных бумаг BYD, стоимость пакета в конце 2020-го оценивали в $5,9 млрд. Издание Markets Insider подсчитало, что в 2021 году их стоимость увеличилась на 23%, а пакет акций Berkshire подорожал до $7,9 млрд.

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В 2008 году инвестхолдинг Berkshire Hathaway вложил $232 млн в бумаги BYD. За эту сумму Уоррену Баффетту удалось купить 225 млн акций. Согласно последнему годовому отчету Berkshire, за полгода доля холдинга в BYD выросла на 23%, а за все 13 лет — на 3400%, уточнило издание Markets Insider.

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Продажи китайского конкурента Tesla активно растут. За восемь месяцев 2021 года BYD продала 261 000 легковых автомобилей, что более чем втрое больше количества проданных транспортных средств за тот же период 2020-го (85 000). Продажи полностью электрических автомобилей за этот же период выросли на 125% (до 149 000 единиц), а подключаемых гибридов — на 485% (до 112 000 единиц). При этом продажи газовых автомобилей BYD упали на 22% до 106 000 машин.

Акции BYD, котирующиеся на Гонконгской фондовой бирже, выросли на 8% только за один день (6 сентября) после того, как автопроизводитель сообщил, что продажи легковых автомобилей увеличились более чем в четыре раза в августе. За месяц компания BYD продала до 60 500 автомобилей.

С момента инвестирования Berkshire выручка компании увеличилась почти в шесть раз до $24 млрд, а чистая прибыль увеличилась более чем в три раза — примерно до $1 млрд.

В начале 2021 года инвестхолдингу Баффетта удалось заработать $1,2 млрд за пару месяцев благодаря инвестициям в «дешёвого» нефтяного гиганта Chevron. Berkshire также владеет 5,4% Apple, доля компании оценивается в $105,6 млрд. С начала года компания Баффетта потеряла уже более $10 млрд из-за падения цен на бумаги производителя iPhone.