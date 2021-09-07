«МегаФон» запустил тариф с TikTok-домом Dream Team House

«МегаФон» представил продукт для фанатов Dream Team House. Совместно с популярным российским TikTok-домом оператор запустил авторский тариф «Интернет DreamTeamHouse», пишет газета «Ведомости».

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В рамках нового тарифа абонентам доступен безлимитный трафик в TikTok, YouTube, соцсетях, мессенджерах и музыкальных стриминговых сервисах «Яндекс.Музыка», «СберЗвук», Boom, Apple Music даже при отрицательном балансе.

Пользователи тарифа смогут попасть на встречу с популярными блогерами Даней Милохиным, Аней Покров и Артуром Бабичем, сняться в их TikTok-роликах. Кроме того, блогеры подпишутся на аккаунты победителей конкурса, который проведут среди абонентов.

Тариф «Интернет DreamTeamHouse» включает пакет минут и мобильного интернет трафика, а также бесплатную защиту от нежелательных подписок, возможность раздавать интернет со своего смартфона без ограничения скорости, а также сохранять невостребованные минуты и гигабайты в копилке, чтобы использовать их в будущем, уточнили в пресс-службе оператора

В 2020 году «МегаФон» уже запустил специальный тариф, который разрабатывали в партнерстве с блогером Wylsacom. Как заявил «Ведомостям» директор по digital-коммуникациям и специальным проектам «МегаФона» Илья Александров, проект был успешным.

«Можно сказать, что кейс окупился у нас в несколько раз. Мы видим, что APRU в среднем повыше, чем на аналогичных тарифах, потому что аудитория более активная, увлеченная, больше потребляет интернета», — сказал он.