Названы сроки запуска «Северного потока — 2»

Поставки газа по «Северному потоку — 2» ожидаются с 1 октября. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. Отмечается, что такие сроки озвучил «Газпром».

Отмечается, что сроки фактического поступления топлива в европейскую газотранспортную систему будут зависеть от решения немецкого регулятора.

Ранее на Украине заявили, что местная управляющая газотранспортной системой компания «как нельзя лучше подходит» на роль независимого от «Газпрома» оператора для управления «Северным потоком — 2». Об этом писало украинское издание «Сегодня».

Авторы публикации ссылаются на Газовую директиву Европейского союза, под действие которой подпадает российский трубопровод. В материале также отмечается, что Украине стоит развивать систему «хабов» на базе подземных газохранилищ.