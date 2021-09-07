ФАС оштрафовала Google на сотни тысяч рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) снова оштрафовала Google за ненадлежащую рекламу, сообщается на сайте ведомства.
Московское управление ФАС признало компанию нарушителем закона «О рекламе» за распространение рекламы организации, действующей без лицензии.
«Мы достаточно серьезно относимся к жалобам на рекламу организаций, которые осуществляют деятельность без соответствующей лицензии, особенно если это касается финансовых услуг и может напрямую повлиять на благосостояние граждан», - заявила руководитель столичного УФАС Екатерина Соловьева.
Компании придется заплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.
В 2021 году ФАС штрафовал Google за нарушения в сфере рекламы уже четыре раза. Предыдущие штрафы на общую сумму 800 тысяч рублей интернет-гигант уже оплатил.
В апреле после жалобы общественной организации «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ) ФАС возбудила дело в отношении Google, обвинив компанию в нарушении закона о защите конкуренции из-за блокировок видео на YouTube. По мнению ФАС, правила Google, связанные с блокировками аккаунтов и контента на YouTube, являются «непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми».