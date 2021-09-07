Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

ФАС оштрафовала Google на сотни тысяч рублей

Вероника Полынина
27 минут назад

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) снова оштрафовала Google за ненадлежащую рекламу, сообщается на сайте ведомства.

ФАС оштрафовала Google на сотни тысяч рублей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Московское управление ФАС признало компанию нарушителем закона «О рекламе» за распространение рекламы организации, действующей без лицензии.

«Мы достаточно серьезно относимся к жалобам на рекламу организаций, которые осуществляют деятельность без соответствующей лицензии, особенно если это касается финансовых услуг и может напрямую повлиять на благосостояние граждан», - заявила руководитель столичного УФАС Екатерина Соловьева.

Компании придется заплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

В 2021 году ФАС штрафовал Google за нарушения в сфере рекламы уже четыре раза. Предыдущие штрафы на общую сумму 800 тысяч рублей интернет-гигант уже оплатил.

В апреле после жалобы общественной организации «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ) ФАС возбудила дело в отношении Google, обвинив компанию в нарушении закона о защите конкуренции из-за блокировок видео на YouTube. По мнению ФАС, правила Google, связанные с блокировками аккаунтов и контента на YouTube, являются «непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми».

Компании,Екатерина Соловьева,Google,ФАС,
3
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители