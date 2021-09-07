ФАС оштрафовала Google на сотни тысяч рублей

«Мы достаточно серьезно относимся к жалобам на рекламу организаций, которые осуществляют деятельность без соответствующей лицензии, особенно если это касается финансовых услуг и может напрямую повлиять на благосостояние граждан», - заявила руководитель столичного УФАС Екатерина Соловьева .

В 2021 году ФАС штрафовал Google за нарушения в сфере рекламы уже четыре раза. Предыдущие штрафы на общую сумму 800 тысяч рублей интернет-гигант уже оплатил.

В апреле после жалобы общественной организации «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ) ФАС возбудила дело в отношении Google, обвинив компанию в нарушении закона о защите конкуренции из-за блокировок видео на YouTube. По мнению ФАС, правила Google, связанные с блокировками аккаунтов и контента на YouTube, являются «непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми».