«Яндекс» подвергся крупнейшей кибератаке в истории рунета

Российская интернет-компания "Яндекс" подверглась кибератаке, которая стала крупнейшей в истории рунета. Об этом газете "Ведомости" сообщил официальный представитель компании.
"Высокопоставленный источник в "Яндексе" сообщил "Ведомостям", что в минувшие выходные на серверы компании была совершена самая крупная DDoS-атака в истории рунета", - пишет издание.
Масштабы кибератаки также подтвердила американская компания Cloudflare, специализирующаяся на мониторинге кибератак и сотрудничающая с "Яндексом".
"Мы проводим расследование вместе с подрядчиками... Речь идет об угрозе инфраструктуре в масштабах страны", - приводит газета слова другого собеседника в "Яндексе".
Как утверждают "Ведомости", представитель "Яндекса" отказался комментировать ситуацию подробнее.
"На "Яндекс" действительно была осуществлена DDoS-атака, которую отразили наша сетевая инфраструктура и система фильтрации нежелательных запросов", - цитирует газета слова представителя.
По его словам, работа сервисов в результате атаки не пострадала, так же как и данные пользователей. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о росте количества кибератак на сайт Кремля.