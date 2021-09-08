Германию заподозрили в использовании рабского труда

Европейский центр конституционных прав и прав человека (ECCHR) заподозрил немецкие компании — среди которых бренд Hugo Boss и ретейлер Lidl — в использовании рабского труда. Как пишет Reuters, правозащитная группа подала в прокуратуру Германии документ с обвинением в получении прибыли от принудительного труда в китайском регионе Синьцзян.

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Сам Китай не признает, что плохо обращается с уйгурскими мусульманами и принуждает их к работе на хлопковых плантациях. Представитель китайского посольства в Берлине отказался комментировать обвинения западных стран.

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Руководитель ECCHR Мириам Сааге-Маас считает неправильным, что Европа и США критикуют Китай за нарушение прав человека, когда их компании получают прибыль от эксплуатации уйгурского населения.

«Настало время привлечь к ответственности виновных внутри фирм, если подозрения в использовании принудительного труда подтвердятся» — заявила Сааге-Маас.

Документ ECCHR должен убедить прокуратуру начать расследование, которое поможет не только наказать руководителей компаний за злоупотребление рабочей силой, но и осведомить их клиентов о нарушении прав человека в цепочке поставок.

Представитель Lidl опроверг обвинения в адрес компании. По его словам, они основаны на неактуальных списках поставщиков и заказах. Сейчас розничная сеть выступает против принудительного и детского труда — таких стандартов руководство призывает придерживаться и подрядчиков в цепочке поставок. Если компанию все-таки уличат в конкретных нарушениях, она готова провести собственное расследование и принять необходимые меры.

Пресс-секретарь Hugo Boss также выступил против утверждений ECCHR. Он заявил, что бренд не терпит никаких форм принудительного труда, и соблюдение этих ценностей контролировалось на всех этапах производства товаров.

Тем временем ООН приводит достоверные данные, что более миллиона мусульман содержится в лагерях и принуждается к работе в провинции Синьцзян. Изначально Китай отрицал существование этих лагерей, но позже назвал их профессиональными центрами для исправления экстремистов. В конце 2019 года правительство заявило, что лагеря «распустили».