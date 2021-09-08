В России резко упали продажи водки

Розничные продажи этого напитка в первой половине 2021 года составили 344 млн литров, что на 4% ниже, чем за аналогичный период 2020-го, и на 3% меньше, чем в январе-июне 2019-го.

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Такое снижение спроса зафиксировало Национальное Рейтинговое агентство в обзоре «Российская водка: надежда на заграницу».

Ещё более заметное падение продаж водки — почти на 8% по сравнению с первой половиной 2019 года — выявила исследовательская компания GfK, которая отслеживает покупки около 20 тысяч российских домохозяйств. Фиксируют снижение и ретейлеры.

Падение спроса на водку — долгосрочная тенденция. Доля домохозяйств, покупающих водку, неизменно снижается с 2016 года. В этом году доля семей, хотя бы раз купивших водку за полугодие, равнялась 32%, тогда как до пандемии, в 2019 году, это были 35%. При этом среднее потребление на семью осталось стабильным — почти 6,5 литра в год.