Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

FT: СберБанк намерен стать российским Amazon

Газета.Ru
1 час назад

Сбербанк собирается стать российским аналогом американской компании Amazon, пишет в среду британская Financial Times.

FT: СберБанк намерен стать российским Amazon
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ещё недавно СберБанк полагал, что тысячи его отделений по всей России скорее препятствуют его превращению в глобального технологического лидера, раздумывая о том, чтобы их со временем закрыть, отмечается в публикации.

Теперь же в СберБанке воспринимают эти отделения как ключ к реализации амбиций по превращению в «российский Amazon», планируя сделать из них пункты выдачи онлайн-покупок. В итоге потребителям будет предлагаться практически все, от доставки еды до развлекательных стриминговых сервисов.

В СберБанке полагают, что создание собственной «экосистемы» имеет основное значение для его выживания, поскольку бигтех уже вторгается на территорию кредитных учреждений. Для реализации этих своих амбиций СберБанк планирует объединить 40 компаний в одно суперприложение.

«Если в России не появятся [свои] экосистемы, россиянам придется жить в американских и китайских сетях», — убежден первый зампред правления СберБанка Лев Хасис.

Он напомнил, что у компании Apple есть своя экосистема, основанная на монопольном доступе к популярным устройствам.

«Google и его системы тоже представляют собой отдельную экосистему. Есть еще Facebook, — продолжил Хасис. — Все они развивают системы онлайн-торговли, платежные системы и так далее. То есть, если вы не создаете собственную экосистему, вам придется пользоваться чужой».

Издание отмечает, что и Яндекс, и Mail.ru уже разрабатывают собственные весьма амбициозные платформы для онлайн-торговли. На их фоне СберБанк обладает уникальным преимуществом, имея 100 млн клиентов, из них 27 млн ежедневно используют его мобильное приложение этого банка, подчеркивает газета.

Компании,Лев Хасис,Amazon,Mail.ru Group,Google,Яндекс,Сбербанк России,Apple,Financial Times,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители