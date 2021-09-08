FT: СберБанк намерен стать российским Amazon

Сбербанк собирается стать российским аналогом американской компании Amazon, пишет в среду британская Financial Times.

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Ещё недавно СберБанк полагал, что тысячи его отделений по всей России скорее препятствуют его превращению в глобального технологического лидера, раздумывая о том, чтобы их со временем закрыть, отмечается в публикации.

Теперь же в СберБанке воспринимают эти отделения как ключ к реализации амбиций по превращению в «российский Amazon», планируя сделать из них пункты выдачи онлайн-покупок. В итоге потребителям будет предлагаться практически все, от доставки еды до развлекательных стриминговых сервисов.

В СберБанке полагают, что создание собственной «экосистемы» имеет основное значение для его выживания, поскольку бигтех уже вторгается на территорию кредитных учреждений. Для реализации этих своих амбиций СберБанк планирует объединить 40 компаний в одно суперприложение.

«Если в России не появятся [свои] экосистемы, россиянам придется жить в американских и китайских сетях», — убежден первый зампред правления СберБанка Лев Хасис.

Он напомнил, что у компании Apple есть своя экосистема, основанная на монопольном доступе к популярным устройствам.

«Google и его системы тоже представляют собой отдельную экосистему. Есть еще Facebook, — продолжил Хасис. — Все они развивают системы онлайн-торговли, платежные системы и так далее. То есть, если вы не создаете собственную экосистему, вам придется пользоваться чужой».