Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Канделаки покинула пост гендиректора "Матч ТВ"

Елена Прошина
42 минуты назад

Телеведущая Тинатин Канделаки назначена заместителем генерального директора холдинга «Газпром-медиа». В «Матч ТВ» ее заменит Александр Тащин, говорится в сообщении на сайте телеканала.

Канделаки покинула пост гендиректора "Матч ТВ"
Фото: ТАССТАСС

Канделаки занимала пост генерального продюсера «Матч ТВ» с 2015 года. В новой должности она «продолжит отвечать за развитие субхолдинга ГПМ Матч, а также будет курировать деятельность развлекательных телеканалов ТНТ, ТВ-3, «Пятница!» и запуск информационного агентства «Матч», подчеркивается в релизе.

Программу Губерниева сняли с эфира ради скандального интервью

«Это назначение, безусловно, большая ответственность. Перед нашим холдингом, работающим в высококонкурентной среде, стоят очень амбициозные задачи. И я намерена приложить все силы, чтобы эти задачи были успешно решены», - подчеркнула Тина Канделаки.

Новым генпродюсером «Матч ТВ» стал Александр Тащин, занимавший ранее пост главного редактора телеканала.

Ранее Тина Канделаки призналась, что вложила массу усилий в программу Юрия Дудя, которую он вел на «Матч ТВ». В частности, она лично уговорила президента ФК ЦСКА Евгения Гинера прийти на интервью. Однако телеведущая отмечала, что решение Дудя уйти в свободное плавание на YouTube было абсолютно правильным.
Компании,Александр Тащин,Тина Канделаки,Евгений Гинер,ЦСКА,Газпром-медиа,
58
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители