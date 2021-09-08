Канделаки покинула пост гендиректора "Матч ТВ"

Телеведущая Тинатин Канделаки назначена заместителем генерального директора холдинга «Газпром-медиа». В «Матч ТВ» ее заменит Александр Тащин, говорится в сообщении на сайте телеканала.
Канделаки занимала пост генерального продюсера «Матч ТВ» с 2015 года. В новой должности она «продолжит отвечать за развитие субхолдинга ГПМ Матч, а также будет курировать деятельность развлекательных телеканалов ТНТ, ТВ-3, «Пятница!» и запуск информационного агентства «Матч», подчеркивается в релизе.
«Это назначение, безусловно, большая ответственность. Перед нашим холдингом, работающим в высококонкурентной среде, стоят очень амбициозные задачи. И я намерена приложить все силы, чтобы эти задачи были успешно решены», - подчеркнула Тина Канделаки.
Новым генпродюсером «Матч ТВ» стал Александр Тащин, занимавший ранее пост главного редактора телеканала.