Канделаки покинула пост гендиректора "Матч ТВ"

Телеведущая Тинатин Канделаки назначена заместителем генерального директора холдинга «Газпром-медиа» . В «Матч ТВ» ее заменит Александр Тащин , говорится в сообщении на сайте телеканала.

Канделаки занимала пост генерального продюсера «Матч ТВ» с 2015 года. В новой должности она «продолжит отвечать за развитие субхолдинга ГПМ Матч, а также будет курировать деятельность развлекательных телеканалов ТНТ, ТВ-3, «Пятница!» и запуск информационного агентства «Матч», подчеркивается в релизе.