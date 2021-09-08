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Правительство продлит мораторий на проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год

ТАССиещё 7
36 минут назад

Правительство России решило продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в среду на пленарном заседании Московского финансового форума.

Мораторий на плановые проверки малого бизнеса продлен
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня хочу сказать, что правительством принято решение о продлении моратория на плановые проверки представителей малого предпринимательства на следующий год", - сказал глава кабмина.

Он напомнил, что власти помогали бизнесу справиться с негативным влиянием последствий пандемии коронавируса, поддерживали различные отрасли, малые и системообразующие предприятия, принимали меры для формирования благоприятной конъюнктуры на рынках, в том числе энергетических, а также снижали административную нагрузку через ограничение числа проверок.

В настоящий момент, сообщил Мишустин, готовится постановление правительства о продлении моратория на проверки малого и среднего бизнеса. "Мораторий коснется порядка 100 тыс. субъектов малого бизнеса", - уточнил, в частности, председатель кабмина.

Компании,Экономика,Михаил Мишустин,Правительство РФ,
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