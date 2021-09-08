Мораторий на плановые проверки малого бизнеса продлен

Правительство России решило продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в среду на пленарном заседании Московского финансового форума.

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"Сегодня хочу сказать, что правительством принято решение о продлении моратория на плановые проверки представителей малого предпринимательства на следующий год", - сказал глава кабмина.

Он напомнил, что власти помогали бизнесу справиться с негативным влиянием последствий пандемии коронавируса, поддерживали различные отрасли, малые и системообразующие предприятия, принимали меры для формирования благоприятной конъюнктуры на рынках, в том числе энергетических, а также снижали административную нагрузку через ограничение числа проверок.