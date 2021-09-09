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Названо последнее препятствие для «Северного потока-2»

Lenta.ruиещё 4
1 час назад

Последним препятствием для «Северного потока-2» может стать следующее правительство Германии, немецкие экологи, а также строгие требования Еврокомиссии. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt.а также

Названо последнее препятствие для «Северного потока-2»
Фото: Nord Stream 2 / РИА НовостиNord Stream 2 / РИА Новости

«Годами бушевала геополитическая битва за завершение строительства газопровода. Эта битва заканчивается — и начинается новая: за ввод в эксплуатацию и юридическую сертификацию», — говорится в материале. Авторы материала предполагают, что смена власти в Германии способна подтолкнуть США к новым санкциям против трубопровода, а также повлиять на решение суда по иску «Немецкой экологической организации», которая выступает за аннулирование разрешения на строительство и эксплуатацию «Северного потока-2».

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Кроме того, отмечает издание, если федеральное правительство отвернется от этого проекта, то ЕК «можно будет не опасаться конфликта с Германией, и она сможет склониться к тому, чтобы настоять на выполнении требований Газовой директивы к Газпрому в полном объеме».

8 сентября стало известно, что начало поставок по газопроводу «Северный поток-2» намечено «Газпромом» на 1 октября. 6 сентября Nord Stream 2 AG, оператор строительства магистрали, сообщил о сварке последней трубы второй нитки газопровода. После этого необходимо провести пуско-наладочные работы, которые уже завершаются на первой нитке, и сертификацию.

Ранее немецкий политолог Александр Рар назвал условие, при котором Германия откажется от решения суда в Дюссельдорфе не выводить «Северный поток-2» из-под действия газовой директивы Евросоюза. По его словам, Берлин пойдет на любой компромисс в отношении прокачки газа в случае по-настоящему холодной зимы. Эксперт отметил, что действие газовой директивы ЕС в последние годы меняли в пользу оппонентов России.

В конце августа оператор Nord Stream 2 AG проиграла в Высшем земельном суде Дюссельдорфа дело об освобождении газопровода от норм обновленной газовой директивы Евросоюза. Таким образом, «Газпром» сможет заполнить не более 50 процентов объема газопровода, предоставив вторую половину независимому поставщику.

Компании,Александр Рар,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,
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