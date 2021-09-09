В ФРГ заявили, что «СП—2» снизит цены на газ в Европе

«Северный поток — 2» не просто обеспечит газовое снабжение Европы, но и поспособствует снижению цен на энергоносители. Об этом заявили в парламенте ФРГ .

Более 90% компаний-членов Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) считают проект незаменимым для энергоснабжения Европы, сообщают «Известия». Представители европейского бизнеса отметили, что «Северный поток — 2» обеспечит экономический рост и стабильность в Евросоюзе .

Изначально проект «Северный поток — 2» был нацелен на энергетическое обеспечение Западной Европы по низкой цене, но в последние годы идеологические мотивы климатической политики берут верх, заявил депутат Европарламента (ЕП) Гуннар Бек. Также Германия хочет полностью отказаться от ископаемых источников энергии с 2045 года, потому в стране надеются, что «Северный поток — 2» будет пригоден и для водорода.