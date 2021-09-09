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В ФРГ заявили, что «СП—2» снизит цены на газ в Европе

Ura.Ru
17 минут назад

«Северный поток — 2» не просто обеспечит газовое снабжение Европы, но и поспособствует снижению цен на энергоносители. Об этом заявили в парламенте ФРГ.

В ФРГ заявили, что «СП—2» снизит цены на газ в Европе
Фото: Вадим Ахметов © URA.RUВадим Ахметов © URA.RU

Более 90% компаний-членов Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) считают проект незаменимым для энергоснабжения Европы, сообщают «Известия». Представители европейского бизнеса отметили, что «Северный поток — 2» обеспечит экономический рост и стабильность в Евросоюзе.

Изначально проект «Северный поток — 2» был нацелен на энергетическое обеспечение Западной Европы по низкой цене, но в последние годы идеологические мотивы климатической политики берут верх, заявил депутат Европарламента (ЕП) Гуннар Бек. Также Германия хочет полностью отказаться от ископаемых источников энергии с 2045 года, потому в стране надеются, что «Северный поток — 2» будет пригоден и для водорода.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак обсудил с представителем ФРГ вопрос газового транзита через Украину после 2024 года. Информационное агентство Bloomberg сообщало, что «Газпром» планирует запустить «Северный поток — 2» уже с октября 2021 года.

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