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Украинцы нашли виновного в завершении строительства «Северного потока-2»

Lenta.ru
32 минуты назад

Каждый пятый украинец считает бывшего президента страны Петра Порошенко виновным в неспособности Киева помешать завершению строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом свидетельствую результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

По данным исследования, хорошо осведомлены о постройке, запуске и последствиях работы «Северного потока-2» около 50 процентов украинцев. Располагает отрывочными знаниями об этом 31 процент жителей страны, а 18 процентов — и вовсе не слышали о строительстве объекта.

Ответственность за неспособность сорвать проект граждане возлагают прежде всего на Порошенко — 20 процентов и действующего президента Владимира Зеленского — три процента. Еще 26 процентов находят обоих лидеров виновными в запуске газопровода. При этом 40 процентов украинцев убеждены, что Киев никак не мог повлиять на строительство объекта.

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В опросе приняли участие 2500 жителей старше 18 лет из всех регионов страны, за исключением неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе. Исследование проводилось в начале сентября 2021 года методом телефонного интервью. Погрешность выборки не превышает двух процентов.

Ранее стало известно, что негативные эмоции по отношению к Владимиру Зеленскому испытывает по меньшей мере треть украинских граждан. Сугубо положительно к главе государства относятся лишь 19,2 процента жителей. При этом 47,5 процента украинцев уверены, что личностные качества Зеленского не соответствуют занимаемой им должности, иначе считают 17,6 процента населения.
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