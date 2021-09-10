В Shell допустили массовое банкротство АЗС в России

Топливная розница в России уже более полугода работает в ситуации убыточности. Если диспаритет между оптовыми и розничными ценами не исчезнет, независимые АЗС могут прийти к массовому банкротству. Такое мнение высказал директор по развитию и операционному управлению сети АЗС Shell в России Виталий Маслов.

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Рост мировых цен на нефть повысил привлекательность экспортной альтернативы.

"Российские НПЗ экспортируют до 50% производимого дизельного топлива и порядка 15% бензина. Конечно, продавать на экспорт гораздо выгоднее. Поэтому постоянно происходит процесс подтягивания цен к уровню экспортной альтернативы", - сказал он.

Маслов напомнил, что оптовые цены на топливо в опте с начала года выросли на 25-30%, при этом в рознице цены поднялись только на 3-6%.

Как результат, уже восемь месяцев подряд весь независимый сектор топливной розницы "оперирует в зоне отрицательной рентабельности", отметил он.

"То есть ту маржу, которую мы генерируем в топливном бизнесе, ее недостаточно, чтобы покрыть даже расходы", - сказал Маслов.

"В такой ситуации бизнес чувствует себя очень некомфортно. На длинном плече, я думаю, может начаться элементарная череда банкротств", - считает топ менеджер Shell Россия.

На независимых игроков приходится до 2/3 всей топливной розницы, напомнил Маслов.

Бьют по доходности АЗС и высокие ставки эквайринга. Расходы на эквайринг составляют до 20% от топливной маржи, добавил он.