Сбер заключил соглашение о стратегическом партнерстве по цифровизации с рыболовецким предприятием Камчатского края

В рамках IV Международного рыбопромышленного форума, где Сбер выступает банком-партнёром, подписан договор о партнёрстве в сфере цифровизации с рыболовецким колхозом имени Ленина, одним из крупнейших промышленных предприятий Камчатского края. Документ подписали старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов и председатель колхоза Сергей Тарусов.
Банк рассматривает РК им. В.И. Ленина в качестве стратегического партнёра и будет не только оказывать компании качественное высокотехнологичное финансовое обслуживание, но и развивать направления, связанные с цифровизацией, а также предоставлять аналитическую и информационную поддержку. Оказание полного спектра банковских услуг на основе современных технологий будет способствовать повышению операционной эффективности предприятия и оптимизации бизнес-процессов.
Мы давно и плодотворно сотрудничаем с партнером: предоставляем классическое банковское финансирование и выдаем банковские гарантии, клиент обслуживается в банке на зарплатном проекте. Но если раньше наше взаимодействие касалось в основном финансовых продуктов, то благодаря подписанному сегодня соглашению о стратегическом партнёрстве мы сфокусируемся на предоставлении клиенту тех сервисов и решений, которые будут способствовать цифровой трансформации.
Владимир Ситнов
Старший вице-президент Сбербанка
РК им. Ленина осуществляет вылов и переработку биоресурсов в Беринговом и Охотском морях. Основными промысловыми объектами являются минтай, треска, сельдь, камбала. Наличие судов с переработкой на борту даёт возможность производить готовый продукт непосредственно в море. География потребителей включает не только Россию, но и Японию, Южную Корею, Китай.
Международный рыбопромышленный форум (Global Fishery Forum) — главное конгрессное мероприятие российской рыбной индустрии, на котором обсуждаются важнейшие вопросы экономической эффективности, регулирования промысла и конкуренции, законодательного обеспечения отрасли и соотношения государственных и частных интересов. На площадке форума определяются векторы развития для укрепления многостороннего сотрудничества и торгово-экономического взаимодействия России с зарубежными партнёрами.