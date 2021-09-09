Сбер заключил соглашение о стратегическом партнерстве по цифровизации с рыболовецким предприятием Камчатского края

В рамках IV Международного рыбопромышленного форума, где Сбер выступает банком-партнёром, подписан договор о партнёрстве в сфере цифровизации с рыболовецким колхозом имени Ленина, одним из крупнейших промышленных предприятий Камчатского края. Документ подписали старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов и председатель колхоза Сергей Тарусов.

Банк рассматривает РК им. В.И. Ленина в качестве стратегического партнёра и будет не только оказывать компании качественное высокотехнологичное финансовое обслуживание, но и развивать направления, связанные с цифровизацией, а также предоставлять аналитическую и информационную поддержку. Оказание полного спектра банковских услуг на основе современных технологий будет способствовать повышению операционной эффективности предприятия и оптимизации бизнес-процессов.

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Мы давно и плодотворно сотрудничаем с партнером: предоставляем классическое банковское финансирование и выдаем банковские гарантии, клиент обслуживается в банке на зарплатном проекте. Но если раньше наше взаимодействие касалось в основном финансовых продуктов, то благодаря подписанному сегодня соглашению о стратегическом партнёрстве мы сфокусируемся на предоставлении клиенту тех сервисов и решений, которые будут способствовать цифровой трансформации.

Владимир Ситнов

Старший вице-президент Сбербанка

РК им. Ленина осуществляет вылов и переработку биоресурсов в Беринговом и Охотском морях. Основными промысловыми объектами являются минтай, треска, сельдь, камбала. Наличие судов с переработкой на борту даёт возможность производить готовый продукт непосредственно в море. География потребителей включает не только Россию, но и Японию, Южную Корею, Китай.