Билл Гейтс стал владельцем отелей в Москве и Петербурге

Принадлежащий основателю Microsoft Биллу Гейтсу инвестиционный фонд Cascade Investment стал основным владельцем сети отелей Four Seasons , сообщила газета The Wall Street Journal.

Инвестфонд Гейтса выкупил 23,75% акций Four Seasons у компании Kingdom Holding саудовского принца аль-Валид ибн Талаля, тем самым увеличив свою долю в уставном капитале сети отелей с 47,5% до 71,25%.

У Kingdom Holding остается доля 23,75%, еще 5% акций принадлежит основателю и председателю совета директоров Four Seasons Исадору Шарпу.

По словам генерального директора Kingdom Hotel Investments Сармада Зока, под брендом Four Seasons находятся более 120 гостиниц и курортов, 46 резиденций, а также реализуется более 50 новых проектов. У сети есть два отеля в России – Four Seasons Hotel Moscow на улице Охотный ряд в Москве и Four Seasons Lion Palace на Вознесенском проспекте в Санкт-Петербурге.