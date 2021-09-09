Россиянам назвали стоимость билетов в Египет из регионов

Билеты на регулярные рейсы в Египет из регионов обойдутся дороже, чем пакетные туры на курорты страны при перелетах из ближайших к ним региональных аэропортов. К такому выводу пришли в Ассоциации туроператоров России (АТОР) после сравнения имеющихся предложений.

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В ассоциации напомнили, что авиакомпания S7 в ноябре начнет летать в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Екатеринбурга, Казани, Самары и Уфы.

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Как сообщили в АТОР, стоимость билетов из Самары в Хургаду и обратно начинается с 44 тысяч рублей на одного без багажа, с багажом – на 10 тысяч рублей дороже. Из Самары в Шарм-эль-Шейх и обратно можно слетать минимум за 43 тысячи рублей на одного без багажа, с багажом – за 54 тысячи рублей.

Из Екатеринбурга в Хургаду стоимость билетов в оба конца стартует от 44,5 тысячи рублей на одного без багажа и с 52 тысяч рублей за перелет с багажом. В Шарм-эль-Шейх из Екатеринбурга без багажа можно улететь за 44 тысячи рублей на одного, с багажом стоимость билетов начинается от 47 тысяч рублей.

Из Уфы в Хургаду и обратно без багажа билеты стоят от 40 тысяч рублей на одного, с багажом – от 50 тысяч рублей. В Шарм-эль-Шейх из столицы Башкирии цены на перелет туда-обратно начинаются от 40 тысяч рублей на одного без багажа, с багажом - от 51 тысячи рублей.

Из Казани в Хургаду и обратно билеты стартуют от 40 тысяч рублей на одного без багажа, с багажом – от 50 тысяч рублей. В Шарм-эль-Шейх - от 44,5 тысяч рублей без багажа, и от 50,5 тысяч рублей с багажом на одного путешественника.

В АТОР отметили, что билеты на курорты Египта из регионов обойдутся примерно на 30% дороже, чем из Москвы.

«При этом билеты на регулярные рейсы S7 из регионов обойдутся дороже, чем пакетные туры на курорты Египта на прямых рейсах при перелетах из ближайших региональных аэропортов», – уточнили в ассоциации.

Так, билеты на двоих из Уфы в Хургаду стоят от 100 тысяч рублей с багажом. Вместе с тем одно из предложений пакетного тура на двоих на тот же египетский курорт с вылетом из Магнитогорска на 10 ночей в четырехзвездочный отель по системе «все включено» стоит от 92 тысяч рублей. Стоимость пакетного тура из Оренбурга на 10 ночей в отель три звезды и тоже по системе «все включено» в Шарм-эль-Шейх начинается от 88 тысяч рублей на двоих.

Из Челябинска в Хургаду пакетный тур на двоих стоит от 67 тысяч рублей. При вылете из Ульяновска в Шарм-эль-Шейх в ноябре в трехзвездочный отель («все включено», 11 ночей) за пакетный тур нужно будет заплатить от 82,2 тысячи рублей на двоих.

Как сообщалось ранее, авиакомпания S7 в ноябре откроет прямые регулярные рейсы из Екатеринбурга, Казани, Самары и Уфы

на курорты Египта Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Также S7 с октября начнет полеты на курорты Египта из Москвы