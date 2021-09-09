В мире появился новый миллиардер

Основатель и генеральный директор южнокорейской химической компании Chunbo Ли Санг-рюль стал новым миллиардером на фоне мирового бума электрокаров, сообщает Forbes.

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Компания Chunbo, расположенная в городе Чонджу, производит химические вещества для литий-ионных аккумуляторов, используемых в электромобилях.

С начала года акции компании выросли примерно на 40%, что позволило Санг-рюлю и его семье войти в список миллиардеров Forbes. Санг-рюлю принадлежат 34% акций Chunbo, еще 20% владеет его жена Со Джа Вон, между их дочерями Ли Сыль Чжи и Ли Хён Чжи распределено по 5% акций. Forbes оценивает собственный капитал Ли, его жены и двух дочерей в 1,2 млрд долларов.

Среди клиентов Chunbo - китайский производитель аккумуляторов Contemporary Amperex Technology (CATL) и южнокорейская Samsung SDI.

Chunbo, основанная в 1997 году как Chunbo Fine Chem, также производит химические вещества для дисплеев, фармацевтических препаратов и полупроводников.

В 2020 календарном году выручка Chunbo выросла на 15%, до 155,5 млрд вон (131,7 млн долларов), а чистая прибыль увеличилась на 19% - до 27,4 млрд вон (23,2 млн долларов).

В компании ожидают, что по итогам текущего года выручка достигнет 250 млрд вон (214 млн долларов). Около 70% выручки придется на бизнес по производству аккумуляторов.