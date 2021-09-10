У достроенного "Севпотока - 2" сохранилась нерешенная проблема

Сегодня утром, 10 сентября, морская ветка «Северного потока — 2» достигла берегов Германии. Это позволило «Газпрому» сообщить об окончании строительства трубопровода. Но для полноценной работы трубы «Газпрому» нужно будет еще решить ряд вопросов. В том числе, это касается прохождения сертификации в нескольких регулирующих ведомствах Германии, пишет Kp.ru.

Фото: ТАСС ТАСС

Удастся ли российской монополии в короткие сроки получить одобрение немецких чиновников, и с какими еще трудностями предстоит столкнуться проекту в ближайшей перспективе, рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

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Отмечается, что большая часть сертификаций, которые нужно будет получить "Газпрому«, имеют отношение к технологически характеристикам трубопровода.

Но важнейшая задачей «Газпрома» — утвердить статус Nord Stream 2 как независимого оператора проекта. В соответствии с европейскими законами, добывающее предприятие, поставляющее газ в государства Старого Света, не имеют права на одновременные транспортировки сырья. Это правило преследует целью обеспечение свободной конкуренции на газовом рынке Европы, который имеет склонность к постоянной монополизации.

В ситуации с СП-2 это условия пока не реализуется: «Газпром» — не только единственный поставщик «голубого топлива», но и единоличный собственник оператора проекта — швейцарской компании Nord Stream 2.

Как пояснил Игорь Юшков, в данной ситуации есть выход. Он напомнил, что в самом европейском законодательстве имеются исключения, позволяющие независимому оператору, а на этот статус и претендует Nord Stream 2, управлять транспортировками газа, оставаясь при этом владельцем «трубы».

«Но даже отсутствие статуса «независимого оператора» не будет неразрешимой преградой для загрузки СП-2 на полную мощь. Правила анбандлинга начинают действовать за 12 километров до берегов Германии — именно с этой дистанции вступают в законную силу требования ЕС. «Газпром» может нанять стороннюю компанию и передать ей обязанности по управлению поставками на «последней миле» — на той части трубы, которая имеется ввиду", — пояснил эксперт.