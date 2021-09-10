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США назвали «Северный поток-2» плохой сделкой

Lenta.ru
49 минут назад

В Госдепартаменте США заявили, что американские власти по-прежнему считают проект газопровода «Северный поток-2» плохой сделкой и будут ему противодействовать. Об этом пишет ТАСС.

США назвали «Северный поток-2» плохой сделкой
Фото: ТАССТАСС

Как заявила заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер, США говорили об этом и раньше и продолжат вновь об этом говорить.

«Мы продолжаем выступать против этого трубопровода, считая его геополитическим проектом России», — сказала представитель ведомства.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что страна продолжит борьбу с российским газопроводом «Северный поток-2» даже после введения его в эксплуатацию, чтобы не позволить России использовать его в качестве политического оружия против республики и стран Европейского союза (ЕС).

Строительство обеих ниток газопровода завершилось утром в пятницу, 10 сентября. Об этом в 8:45 по московскому времени заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Для начала поставок следует провести пуско-наладочные работы и сертифицировать трубопровод.

Компании,Владимир Зеленский,Сергей Никифоров,Алексей Миллер,Газпром,Госдеп США,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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