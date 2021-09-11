Россиян призвали отказаться от смартфонов Xiaomi из-за блокировок

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что россиянам нужно перестать пользоваться продукцию Xiaomi из-за блокировки смартфонов в Крыму. Об этом сообщает радио «Говорит Москва».

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Депутат увидел в политике фирмы ущемление прав россиян. Он призвал жителей страны обратить внимание на фирмы, «которые не вмешиваются в суверенитет нашей страны». Иные компании, по его мнению, «должны понести наказание».

Свинцов добавил, что в России активно разрабатывают альтернативные технические решения.