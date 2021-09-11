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Россиян призвали отказаться от смартфонов Xiaomi из-за блокировок

Ювелина Бернст
32 минуты назад

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что россиянам нужно перестать пользоваться продукцию Xiaomi из-за блокировки смартфонов в Крыму. Об этом сообщает радио «Говорит Москва».

Россиян призвали отказаться от смартфонов Xiaomi из-за блокировок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Депутат увидел в политике фирмы ущемление прав россиян. Он призвал жителей страны обратить внимание на фирмы, «которые не вмешиваются в суверенитет нашей страны». Иные компании, по его мнению, «должны понести наказание».

Свинцов добавил, что в России активно разрабатывают альтернативные технические решения.

Xiaomi ввела блокировку на использование собственных смартфонов ряде регионов мира. Ограничения коснулись Кубу, Иран, Сирию, Северную Корею, Судан и Крым. Крымские владельцы гаджетов пожаловались на невозможность активации устройств на территории полуострова.

Компании,Андрей Свинцов,Госдума,
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