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Глава «Нафтогаза» назвал простой для «Газпрома» способ подставить Украину

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

«Газпром» в состоянии подставить Украину и выставить ее ненадежным поставщиком газа для европейских компаний, причем для этого ему не придется прикладывать много усилий. Об этом в кулуарах киевского форума YES Brainstorming заявил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко, передает ТАСС.

Глава «Нафтогаза» назвал простой для «Газпрома» способ подставить Украину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, российская компания может просто начать резко варьировать объемы поставок, выдавая в один день максимальное, а в другой минимальное количество газа. При такой динамике «Нафтогаз», возможно, не сможет обеспечить необходимые физико-химические свойства газа, которые прописаны в контракте с европейскими операторами.

В этом случае, объяснил Витренко, партнеры украинской компании могут обвинить ее в нарушении условий соглашений и создании для них технических проблем. В целом, отметил глава «Нафтогаза», в контракте с «Газпромом» есть положения, которые можно использовать в суде, однако чтобы не доводить до него, освещать проблему лучше прямо сейчас.

Он подчеркнул, что очевидным решением проблемы является перенос точки доступа с западной границы Украины на границу с Россией. В таком случае «Газпрому» придется отвечать за свои действия перед европейскими партнерами напрямую.

Ранее в Минэнерго Украины, «Нафтогазе» и Операторе газотранспортных систем (ГТС) Украины не исключили, что после запуска нового газопровода, российская компания резко снизит или даже остановит прокачку газа через территорию республики, продолжая при этом платить за невыбранные объемы.

Глава «Нафтогаза» заявил о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2»

Строительство «Северного потока-2» завершилось в пятницу, 10 сентября. В настоящее время ожидаются пуско-наладочные работы, а также сертификация магистрали. Источники Bloomberg полагают, что поставки газа по нему могут начаться уже 1 октября, однако в Бундестаге сомневаются в такой оперативности.

Компании,Юрий Витренко,Нафтогаз,Газпром,Минэнерго,Бундестаг,Bloomberg,ИТАР-ТАСС,
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