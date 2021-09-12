Украина нашла новую мишень для борьбы с «Севпотоком– 2»

Завершение строительства второго «Северного потока» не стало для Украины поводом прекратить борьбу с проектом. Теперь Киев пытается не допустить сертификации трубопровода. Новой мишенью для атаки выбрана «Фортуна» – российское судно, уложившее трубы на дно Балтики, а точнее, его якорная система. Зачем Украина цепляется к якорям «Фортуны»? И стоит ли Москве опасаться таких угроз?

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«На утреннем оперативном совещании в ПАО «Газпром» председатель правления Алексей Миллер сообщил, что в 8.45 мск строительство газопровода «Северный поток – 2» полностью завершено», – сообщила в пятницу пресс-служба корпорации. Компания Nord Stream 2 AG подтвердила соединение датской и немецкой секций второй нитки «потока».

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В ответ пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Киев не прекратит борьбу с «потоком» даже после начала поставок по трубопроводу. Позднее эту угрозу в разговоре с Deutsche Welle конкретизировал директор интегрированных коммуникаций «Нафтогаза Украины» Максим Билявский: «Позиция Нафтогаза и позиция Украины – бороться с проектом до конца». По его словам, Киев планирует сорвать процедуру сертификации газопровода, используя юридические тонкости.

Как отметил управленец Нафтогаза, Киев хочет обернуть себе на пользу тот факт, что газопровод достраивало российское судно «Фортуна» – после того, как из проекта вышла швейцарская трубоукладочная компания Allseas. Здесь и могут возникнуть сомнения, которые помешают технической сертификации, считает собеседник. «Фортуна» использует систему якорей, что в условиях даже спокойного Балтийского моря не может гарантировать выполнение условий проектной документации», – пояснил он. По его словам, в отличие от других подобных систем якорная «угрожает стрессоустойчивости» трубопровода. Именно эта деталь дает украинской компании повод добиваться ограничения пропускной способности СП-2.

Кроме того, напомнил Билявский, Nord Stream 2 AG не прошла «анбандлинг» (англ. ownership unbundling, расчленение собственности), как того требует европейское законодательство и как это сделала Украина».

Директор украинского Центра политического маркетинга Василий Стоякин уверен, что Киев будет лоббировать в Брюсселе и Берлине затягивание сертификации независимого оператора трубопровода.

«Кроме того, Киев будет выклянчивать у Европы участие в управлении СП-2. Согласно европейским правилам, управление должно быть 50 на 50, и оператор газотранспортной системы Украины может даже поучаствовать в конкурсе на управление половиной мощности «Потока», – предположил политолог.

Стоякин напомнил, что в рамках обновленной газовой директивы ЕС («Третий энергопакет») при наличии связи между поставщиком и оператором половина мощности трубы должна быть зарезервирована для независимых компаний. От руководства Евросоюза, которое уже начало затягивать сертификацию, несмотря на высокие цены на газ, можно ожидать «любых глупостей», посетовал Стоякин. Этим и будет пользоваться Украина.

«Даже если попытки затянуть работу трубопровода не сорвут в итоге его запуск, каждый месяц простоя до тех пор будет приносить миллионы долларов украинской ГТС», – заключил эксперт.

Тем временем, немецкие власти уже заявили, что проверка заявки Nord Stream 2 AG на сертификацию как независимого оператора продолжается, срок окончания процедуры пока неизвестен. «Если «Северный поток – 2» будет запущен до сертификации, то Nord Stream 2 AG грозит наказание, предупредили в германском Федеральном сетевом агентстве (BNA).

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, противники проекта – Украина и Польша – ухватились за следующую проблему газопровода: России надо получать сразу два сертификата. Один – технический, куда «лезет» не имеющая к этому отношения польская госкомпания. Другой – сертификат независимого оператора, которым решила стать Украина для управления «Северным потоком – 2».

Препятствием на пути к запуску СП-2 стали особые газовые правила, предусмотренные европейским законодательством – так называемым «Третьим энергопакетом». В рамках газового рынка ЕС предприятие, добывающее или поставляющее голубое топливо, не имеет права его транспортировать. При этом Газпром, которому принадлежит «Поток», планирует и добывать, и перекачивать. В результате получается так, что газопровод не отвечает критериям базовой модели анбандлинга.

«Угрозы Билявского – пустые, Киев не сможет использовать против «Потока» процедуру анбландинга», – заверил газету ВЗГЛЯД ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. «Речь идет о том, что Газпром должен последний участок СП-2 – в 22 км от немецкого берега, где начинается акватория Евросоюза – регулировать в соответствии с антимонопольным законодательством ЕС. Однако Украина внутри ЕС не имеет ни официального права голоса, ни эффективных инструментов воздействия», – указал эксперт.

Нынешние угрозы Нафтогаза – продолжение его же заявлений о том, что именно украинская компания должна стать независимым оператором 22-километрового участка СП-2. Такая схема анбандлинга называется ISO (independent system operator, независимый системный оператор). «Свои доводы Киев основывает на том, что сам Нафтогаз ранее был приведен в соответствие с европейским законодательством и подвергнут процедуре анбандлинга», – отметил экономист.

Но к этим доводам украинской стороны Брюссель вряд прислушается, поскольку оператор должен быть незаинтересованным, полагает эксперт. «Очевидно, что Нафтогаз будет всячески тормозить работу СП-2, чтобы газ по-прежнему попадал в Европу через Украину», – пояснил Юшков. Он также отверг претензии украинской стороны по поводу якорной системы «Фортуны».

«Судно перед допуском к трубоукладочным работам проходит сертификацию. Если немецкий и датский регуляторы разрешили «Фортуне» работать на объекте, значит надежды Киева по этому поводу просто не имеют смысла. Кстати, за «Фортуной» шло специальное судно, которое проверяло, хорошо ли легла труба. На некоторых участках трубоукладчик возвращался и переделывал работу, значит, сейчас там все уложено в полном соответствии с техническими требованиями», – детализировал Юшков.

Политические инструменты Украины

«Как еще Киев может помешать уже работающему трубопроводу? В первую очередь, он попытается давить на Берлин по пунктам, обозначенным в соглашении Германии и США», – предположил эксперт. «В соглашении есть два важных пункта. Там говорится: Германия обязуется ввести новые санкции или даже совсем остановить «Поток» в двух случаях: если Россия использует газ в качестве энергетического оружия или если Россия начнет прямую агрессию против Украины», – сказал Юшков. В этой связи собеседник не исключает в ближайшее время новых провокаций в Донбассе. «Украина может устроить эскалацию боевых действий и затем пожаловаться Западу на то, что в регионе снова разгорелась война. И тогда появится повод призвать Берлин ввести санкции против «потока», – пояснил он.

«Кроме того, на Украине сейчас уже говорят, что рост цен на газ в Европе – это происки Москвы,

что это и есть случай использования энергоресурсов в качестве оружия. Так Киев уже сейчас пытается шантажировать европейцев, продавливая выгодные для себя решения», – отметил Юшков.

Тем временем, авторы немецкого издания Handelsblatt Моритц Кох и Клаус Штратман предположили, что последним препятствием на пути газопровода станет позиция нового правительства Германии после выборов, намеченных на 26 сентября.

Утверждения о том, что причиной дороговизны газа стала достройка СП-2, – это «полный бред», сказал газете ВЗГЛЯД член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт. «Рост цен в Германии вызван тем, что СП-2 не покроет все наши потребности и нам еще придется закупать дорогой газ в США. Если, допустим, ныне действующий СП-1 вдруг перестанет работать, цены на газ и свет в Германии, как минимум, удвоятся», – пояснил политик.

Гердт добавил, что другой причиной роста цен стал постепенный отказ от угольной и от ядерной энергетики. «К удорожанию электроэнергии ведет переход на возобновляемые источники, которые в 14 раз дороже, чем атомная генерация, и в пять раз дороже, чем газ», – напомнил политик.

«Что касается исхода выборов 26 сентября, то самыми большими шансами стать канцлером сейчас обладают однопартиец Меркель, лидер ХДС Армин Лашет и социал-демократ Олаф Шольц, но оба они вряд ли изменят позицию страны по газопроводу. Проблемы у СП-2 могут начаться, только если к власти придет какой-нибудь безбашенный кандидат от «зеленых». А Лашет и Шольц понимают: отказ от отопления детских садов, больниц, индустриального сектора мгновенно сделает канцлера врагом народа. Спровоцировать веерные отключения электричества в Германии намного реальнее, чем многим кажется», – пояснил Гердт.