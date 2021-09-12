Google уличили в нежелании доплачивать сотрудникам

Google недоплачивала тысячам временных сотрудников в десятках стран, сообщил The Guardian со ссылкой на документы компании. Как выяснило издание, IT-гигант сознательно оттягивал работу над устранением несоответствий в документах после того, как выяснилось, что речь идёт о нарушении закона. Количество пострадавших от действий Google может исчисляться десятками тысяч, отметило издание.

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Как сообщил The Guardian со ссылкой на внутренние документы и письма Google, руководители корпорации с мая 2019 года знали, что компания не соблюдает законы в Великобритании, Европе и Азии, согласно которым временным сотрудникам выплачиваются равные ставки наравне с теми, кто трудится полный рабочий день и выполняет аналогичную работу.

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Кроме того, журналисты выяснили, что Google медлила с устранением ошибок. Только в 2020 году там решили утвердить план «естественной коррекции» — согласно ему, новые сотрудники должны получать оплату в соответствии с законом. При этом разбираться с остальными работниками в компании не спешили.

Проблема вскрылась, когда некий информатор, которого представляла компания Whistleblower Aid, подал жалобу на нарушения в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Международное трудовое право не входит в компетенцию ведомства, но, как указывалось в обращении, обязательства по оплате могут составлять $100 млн. В свою очередь, существенные искажения в квартальных финансовых отчетах компании — это нарушение законодательства США о ценных бумагах, отметило издание.

«Раскрытие информации ясно показывает, что Google не просто нарушила трудовое законодательство по всему миру, но и ввела инвесторов в заблуждение относительно основных юридических и финансовых обязательств», — сказал Джон Тай, представитель Whistleblower Aid.

Google в значительной степени полагается на «расширенный персонал» — внештатных сотрудников, которые выполняют работу от имени компании. Они могут выполнять различные задачи и мало контактируют с менеджерами компании. При этом в Google трудятся тысячи временных сотрудников. Хотя таким работникам платят кадровые агентства, отчётность они ведут перед менеджерами Google. На них корпорация тратит около $800 млн ежегодно. «Теневая рабочая сила» в Google представляет собой внушительное подразделение с запутанным регулированием. За это компанию не раз критиковали как сами сотрудники, так и различные политики и профсоюзы.

В то же время законы о паритете оплаты труда, согласно которым у штатных сотрудников нет привилегий перед другими коллегами, в том числе по части зарплаты или отпусков, действует более чем в 30 странах, включая Великобританию, государства Европы, Индию и Тайвань. При этом в США такой документ не принимали.

Временных сотрудников начали нанимать в Google в 2012 и 2013 годах — в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии. За это время их зарплата выросла, при этом «сравнительные ставки», по которым они работали, остались неизменными.

Учитывая большую текучку у временных работников, число тех, кто пострадал от действий Google, может исчисляться десятками тысяч. Согласно одному из документов, на который сослались журналисты The Guardian, на 16 февраля 2021 года в корпорации работало 1030 временных работников в странах с законами о паритете оплаты труда. Наибольшее число таких сотрудников приходится на Великобританию (343), Индию (222), Ирландию (207) и Германию (59).

Чтобы привести зарплаты в соответствие с законом, расходы Google на 1200 временных работников необходимо увеличить на $17,3 млн: $12,65 заплатить самим работникам и около $4,4 млн — кадровым агентствам. Такие данные приведены в одном из документов компании. Впрочем, в расчёте заложены издержки только на новых работников без учёта компенсаций тем, кому недоплачивали ранее.

Зимой 2021 в Google начали рассматривать возможность увеличить оклады и для новых, и для временных работников, при этом идея компенсации тем, кто уже уволился, не обсуждалась. В итоге в компании решили, что ущерб от возможного скандала окажется преимущественно репутационным, поскольку IT-гигант не боялся судебного разбирательства со стороны бывших сотрудников. После выхода материала The Guardian в компании заявили, что признают свои ошибки и собираются провести внутреннее расследование.