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Названы три препятствия для запуска «Северного потока — 2»

News.ru
58 минут назад

На сегодняшний день есть три препятствия для запуска российского газопровода «Северный поток — 2». Журналист немецкой газеты Wirtschaftswoche Флориан Гюсген перечислил их в своей статье.

В Германии назвали три препятствия для запуска «Северного потока — 2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первое препятствие — это так называемый процесс сертификации. Она должна проводиться Федеральным сетевым агентством. Агентство подчиняется Министерству экономики, — напомнил автор, добавив, что сертификация необходима, чтобы исключить риски для безопасности снабжения ФРГ и Европы в целом из-за СП-2.

Другой сложностью может стать газовая директива Евросоюза. В ней говорится о том, что «Газпром» не может одновременно быть оператором газопровода и поставщиком топлива. Таким образом поставки газа от эксплуатации отделят. Решить эту проблему можно с помощью «Роснефти». Последнюю рассматривают как ещё одного поставщик топлива. Это формально позволит соответствовать требованиям европейцев.

«Газпром» заявил о завершении строительства «Северного потока-2»

Последнее препятствие заключается в позиции партии «Зелёных». Они против СП-2. При этом у них высокие шансы на предстоящих выборах в бундестаг, что ухудшит положение «Газпрома».

О полном завершении строительства «Северного потока — 2» утром 10 сентября объявили в «Газпроме». Последняя труба магистрали была сварена 6 сентября.

Общая протяжённость двух ниток «Северного потока — 2» равна 2460 километрам. Его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Украина должна оставаться страной — транзитёром газа после запуска «Северного потока — 2». Она отметила, что на это нацелено соглашение с США.

Компании,Ангела Меркель,Роснефть,Минэкономразвития,Газпром,Бундестаг,ЕС,
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