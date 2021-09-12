В Киеве пожаловались на высокие цены на газ

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко пожаловался на то, что Украине приходится закупать газ по «очень высокой цене». При этом он уточнил, что Киев накопил достаточно топлива в подземных хранилищах, чтобы начать отопительный сезон.

«Сейчас мы импортируем газ по очень высокой цене, но энергетическая безопасность страны для нас является приоритетом. Несмотря на высокие цены, мы импортируем газ в Украину», — заявил Юрий Витренко в эфире телеканала «Украина 24».

По словам главы «Нафтогаза», сейчас в украинских подземных хранилищах накоплено примерно 19 миллиардов кубометров газа. При этом изначально правительство установило планку в 17 миллиардов кубометров к началу отопительного сезона, пояснил Витренко. По его мнению, Киев сможет обеспечить бесперебойные поставки газа украинцам во время отопительного сезона.

Киев отказался от покупки российского газа в 2015 году. Теперь он приобретает его по реверсу из Европы. Ранее депутат Верховной Рады Анна Скороход заявила, что Киев переплачивает за транзит российского газа, поскольку ей приходится перекупать его у Словакии. При этом, по словам политика, Украина является второй страной Европы по залежам газа и разрабатывать новые месторождения на ее территории готовы Канада и США.