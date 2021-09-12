В Xiaomi прокомментировали сообщения о блокировке смартфонов крымчан

В китайской компании Xiaomi заявили, что не получали жалоб о блокировке своих смартфонов в Крыму. Об этом сообщает РИА «Новости».

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«На сегодняшний день мы не получили ни одного обращения от пользователей на территории Европы и стран СНГ по поводу блокировки устройств Xiaomi», — сказано в сообщении.

Информация о том, что смартфоны якобы заблокированы в Крыму впервые появилась на форуме XDA Developers, принадлежащем компании из США. Данный форум представляет собой сообщество мобильных разработчиков и не является СМИ. Оставлять сообщения на нем может любой зарегистрированный пользователь.

Информация XDA Developers гласила, что компания Xiaomi блокирует работу своих смартфонов в некоторых странах, а именно на Кубе, в Иране, Сирии, Северной Корее, Судане, а также частично в России — в Крыму. На экране смартфона якобы появляются сообщения о том, что политика компании запрещает продажу продукта на этой территории.