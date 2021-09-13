Производители предупредили о росте цен на шоколад

В России в ближайшее время шоколадная продукция может подорожать на 25%. Это связано с тем, что за последние месяцы цены на сырьё выросли. Об этом URA.RU рассказал генеральный директор кондитерской фабрики «Алкион» Алексей Грачёв.

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«Если стоимость сырья выросла на 10%, дальше идёт цепочка: производители, у которых есть дистрибьюторы, у тех ретейл, каждый делает свою наценку. В итоге на полке продукт может оказаться минимум на 25% дороже», — сообщил специалист.

По его мнению, на стоимость сырья повлияла мировая инфляция, на которую наслаиваются особенности логистики. Ко всему этому можно прибавить рост внутренней инфляции, когда поднялись цены на сухое молоко и почти вдвое подорожал сахар.

В свою очередь владелец и генеральный директор шоколадной фабрики ShokoBox Андрей Шарков сообщил, что поставщики также сталкиваются с постоянным ростом цен. Так, на стоимость шоколада влияет курс доллара и цена компонентов, из которых он готовится. Поэтому повышение стоимости шоколадной продукции неизбежно и это вынужденная мера.