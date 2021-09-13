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Производители рассказали о росте цен на шоколад в России

News.ruиещё 1
56 минут назад

В России в ближайшее время шоколадная продукция может подорожать на 25%. Это связано с тем, что за последние месяцы цены на сырьё выросли. Об этом URA.RU рассказал генеральный директор кондитерской фабрики «Алкион» Алексей Грачёв.

Производители предупредили о росте цен на шоколад
Фото: ТАССТАСС

«Если стоимость сырья выросла на 10%, дальше идёт цепочка: производители, у которых есть дистрибьюторы, у тех ретейл, каждый делает свою наценку. В итоге на полке продукт может оказаться минимум на 25% дороже», — сообщил специалист.

По его мнению, на стоимость сырья повлияла мировая инфляция, на которую наслаиваются особенности логистики. Ко всему этому можно прибавить рост внутренней инфляции, когда поднялись цены на сухое молоко и почти вдвое подорожал сахар.

В свою очередь владелец и генеральный директор шоколадной фабрики ShokoBox Андрей Шарков сообщил, что поставщики также сталкиваются с постоянным ростом цен. Так, на стоимость шоколада влияет курс доллара и цена компонентов, из которых он готовится. Поэтому повышение стоимости шоколадной продукции неизбежно и это вынужденная мера.

Ранее сообщалось, что повышение стоимости пальмового масла приведёт к росту цен на шоколад, печенье, зубную пасту, губную помаду и другие средства для ухода за кожей.

Компании,Алексей Грачев,Андрей Шарков,
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