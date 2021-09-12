После новостей о «Северном потоке – 2» подорожали акции «Газпрома»

Акции «Газпрома» на Московской бирже выросли на новостях об окончании строительства газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщает издание «Взгляд».

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На открытии торгов в минувшую пятницу, 10 сентября, бумаги «Газпрома» стоили на Московской бирже 327,2 рубля за акцию. После того, как стало известно об окончании работ по прокладке труб «Северного потока – 2» по дну Балтийского моря, стоимость бумаг газового холдинга выросла (на момент 10.36 утра) на 1,36%, до 330 рублей за акцию.

Напомним, что «Газпром» является единственным владельцем компании Nord Stream 2 AG, реализующей проект «Северный поток – 2». Он соединяет российские месторождения природного газа с газотранспортной системой Германии. Предполагаемая мощность газопровода составляет 55 млрд. кубометров газа в год.

Ранее США ввели санкции против участников строительства «Северный поток – 2». Вместо российского газа предполагались поставки в Европу американского сжиженного природного газа морским путем. Также против российского газопровода выступают ряд стран Восточной Европы и Украина.